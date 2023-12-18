Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Aralık 2023 - 17:51

Güncelleme: 18 Aralık 2023 - 17:51

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:

Çevrenizdeki insanları anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Her şeyi anlamlandırmaya çalışmak sizi yoruyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımınızı esirgemeyin fakat kendinizi de ihmal etmeyin. Sizi gerçekten iyi hissettiren, içinizden gelen şeyler yapın.