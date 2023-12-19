Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Aralık 2023 - 17:15

Güncelleme: 19 Aralık 2023 - 17:15

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, ilişkilerde bir türlü dengeyi oturtamadınız, çünkü iç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Yakınlarınızla haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde arayın. Olur olmaz yerlerde tepkisel tavırlarınız yakınlarınızı sizden uzaklaştırıyor.