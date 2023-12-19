Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, ilişkilerde bir türlü dengeyi oturtamadınız, çünkü iç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Yakınlarınızla haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde arayın. Olur olmaz yerlerde tepkisel tavırlarınız yakınlarınızı sizden uzaklaştırıyor.
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