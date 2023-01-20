Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Aile ve iş hayatınız bugün gündemde sevgili teraziler. Aile büyükleriniz veya patronlarınızla daha dengeli ilişkiler kurmak için önemli kararlar alabilir, bu kararları ciddiyetle eyleme dökebilirsiniz. Nerede nasıl davranacağınızı bilmeniz bugün önemli.. Konuşmanız gereken yerde susmayın. Her şey yerinde güzel...
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