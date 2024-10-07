Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sosyal çevrenizin sizi destekleyici tavırları enerjinizi yükseltiyor sevgili teraziler. Bugün yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Gelecek planlarınız için arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmak ve onları da planlarınıza dahil etmek daha güçlü hissettirecek.
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