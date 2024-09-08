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Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Eylül 2024 - 16:56

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Ekonomik anlamda refah seviyenizi arttıracak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Düşünmeden hareket etmeyin. Hesapta olmayan riskli adımlar atmayın. Kendi kaynaklarınıza yönelirseniz, başkalarından beklentiye girmezseniz daha güvende hissedeceksiniz.


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