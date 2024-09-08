Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Ekonomik anlamda refah seviyenizi arttıracak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Düşünmeden hareket etmeyin. Hesapta olmayan riskli adımlar atmayın. Kendi kaynaklarınıza yönelirseniz, başkalarından beklentiye girmezseniz daha güvende hissedeceksiniz.
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