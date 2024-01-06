Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları:7 Ocak Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen teraziler:
Parasal anlamda yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Refah seviyenizi arttıracak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Hobilerinize zaman ayırın. Karar verdiğiniz konulardan vazgeçmeyin. Planlamanızı yapın.
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