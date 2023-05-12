Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
İkili ilişkilerde pireyi deve yapmaya devam edersiniz geri dönüşü olmayacak şekilde sevdiklerinizden kopabilir. Yanlış anlaşılmalar, ego çatışmaları yaşanabilir. Doğru bir şekilde iletişim kurmak için empati yeteneğinizi kullanmalısınız.
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