Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Cuma Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Mart 2024 - 16:11

Güncelleme: 14 Mart 2024 - 16:11

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Kararsız duruşunuz ve gergin tavırlarınız çevrenizi sizden uzaklaştırıyor sevgili yaylar. Günün ilk yarısı sağlık sorunlarınız gündemde olabilir. İkinci yarısı ilişkiler konusunda hassas görünüyor. Fikir çatışmaları yaşanabilir. Başkalarının da haklı olabileceği fikrine kendinizi açmanız gerekiyor