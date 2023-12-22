Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün beklenmedik konular gündeminize gelebilir. Yer değişikliği, taşınma, sağlık sorunları biraz huzurunuzu kaçırabilir. Beklentileriniz bugün çok büyük olmasın. İşleriniz yarım kalabilir. Çabayı elden bırakmayın, sabırlı olursanız işler düzelecek.
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