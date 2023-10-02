Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ekim Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün sinir sisteminiz biraz hassas sevgili yengeçler.. İş hayatınızla alakalı konularda gerginlikler ve belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Sinirlerinize hakim olun. Kendinizle baş başa kalmak bugün en iyi seçim. Bu aralar haberci rüyalar görebilirsiniz. Sağlığınızı önemseyin.
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