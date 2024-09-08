Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Eylül 2024 - 16:40

Güncelleme: 08 Eylül 2024 - 16:40

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Yakınlarınızdan gördüğünüz maddi manevi destek sayesinde bir sonraki adım için daha motive olmuş hissedeceksiniz. Sağlık sorunlarınıza çözüm bulabileceğiniz bir gün. Geçmişe dair takıntılarınız sizi yorgun düşürüyor. Biraz rahat olmaya çalışın.