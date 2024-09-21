Eğitim dönemi skandallarla başladı! Personel yok!

Eğitim dönemi skandallarla başladı! Personel yok!
İrem Karataş'ın sunduğu Gündem Özel programının konuğu Feray Aytekin Aydoğan oldu.
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