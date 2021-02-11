12 Dev Adam, İsveç maçı hazırlıklarına başladı

11 Şubat 2021 Perşembe, 18:48

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün bir araya gelerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ay yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu’nda başantrenör Orhun Ene yönetiminde iki saat süren bir çalışma yaptı. Antrenmanda milliler, hücum ve savunma düzenleri üzerinde durdu.

İstanbul’un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Takım, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Her iki müsabaka da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanacak.



