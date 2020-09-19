16 futbolcusu koronavirüs, ama TFF zoruyla sahaya çıkacaklar!
Bayburt Özel İdarespor Başkanı Tamer Saka, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildiğini, ancak TFF'nin oynatma kararı aldığını açıkladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor Başkanı Tamer Saka, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine takımlarının yarın oynayacakları müsabakanın TFF tarafından ertelenmemesine tepki gösterdi.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor’da 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildi. Bayburt Ö.İdarespor kulübü, TFF'ye başvuruda bulunarak, yarın sahalarında konuk edecekleri Elazığspor maçının ertelenmesi istedi. TFF tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, müsabakanın planlı olduğu zaman ve saatte oynanacağına ilişkin karar verildi. Kulüp başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Federasyon acizliğine bakın kalecilerimiz yok 12 kişi maçı oynatacak" diyerek müsabakanın ertelenmemesine tepki gösterdi.
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