2021 Fransa Bisiklet Turu’nun tarihi belli oldu
Yol bisikletinin en önemli yarışı olarak gösterilen Fransa Bisiklet Turu, 26 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecek.
Yol bisikletinin en önemli organizasyonlarından olan Fransa Bisiklet Turu’nun tarihi belirlendi. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2021’de düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu’nun tarihlerini daha önce 2-25 Temmuz olarak belirlemişti. Yarışın Tokyo Olimpiyatları ile çakışmaması için UCI, Fransa Bisiklet Turu’nun tarihini 26 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihine aldı.
Video Haberler
- Sokak ortasında babasını sopayla dövdü!
- Terlikli İZBAN kekosu diye küçümsenmişti, yazar oldu
- Cesur'u vahşice öldürdüler
- Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisinden ilk tanıtım
- Aracın bagajından çıkanlar şoke etti
- Gece kulübü çıkışında silahlar konuştu!
- Takla atan otomobilden sürücü böyle fırladı
- İzmir'de trafik cezası cinayeti
- Özkoç: Sosyal medyayı kirleten Mahir Ünal ve ekibidir
- 800 metre yükseklikte gitar çalıp şarkı söyledi