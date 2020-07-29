2021 Fransa Bisiklet Turu’nun tarihi belli oldu

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:49

Yol bisikletinin en önemli organizasyonlarından olan Fransa Bisiklet Turu’nun tarihi belirlendi. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2021’de düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu’nun tarihlerini daha önce 2-25 Temmuz olarak belirlemişti. Yarışın Tokyo Olimpiyatları ile çakışmaması için UCI, Fransa Bisiklet Turu’nun tarihini 26 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihine aldı.

