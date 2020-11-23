A Milli Erkek Basketbol Takımı, Orhun Ene yönetiminde çalışmalarına başladı
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Orhun Ene yönetiminde çalışmalarına başladı.
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Orhun Ene yönetiminde çalışmalarına başladı.
Karşılaşmaların oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki antrenmanda ay yıldızlılar hücum ve savunma setleri üzerine çalıştı.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alan Shane Larkin de milli formayla ilk antrenmanına çıktı.
A Milli Takım, 27 Kasım’da Hırvatistan, 29 Kasım’da ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
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