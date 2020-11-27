A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan kaçı kadrosu açıklandı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı müsabakanın kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 13:22
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvatistan kaçı kadrosu açıklandı
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 19.00'da oynanacak maç öncesi A Milli Erkek Takım Başantrenörü Orhun Ene'nin belirlediği kadro şöyle;

"Ege Arar, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, A. Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, J.Metecan Birsen, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu"



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