A Milli Futbol Takımı’nın maçlarını TV+ aldı
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı iki önemli maçın yanı sıra dünyanın en çok ilgi gören futbol ligi İngiltere Premier Ligi’nden tüm maçlar, NBA finali ve Formula 1 yarışları gibi bol seçenekli spor karşılaşmaları TV+’ta yer alacak.
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı iki önemli maçın yanı sıra dünyanın en çok ilgi gören futbol ligi İngiltere Premier Ligi’nden tüm maçlar, NBA finali ve Formula 1 yarışları gibi bol seçenekli spor karşılaşmaları TV+’ta yer alacak.
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi maçlarının heyecanından Avrupa’nın en değerli futbol ligi İngiltere Premier Ligi maçlarına, dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA’in finallerinden, motorsporlarının zirvesi Formula 1 yarışlarına kadar tüm önemli spor etkinlikleri TV+’ta yayınlanacak.
Millilerin UEFA Ulusal Ligi’nde 11 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Rusya ve 14 Ekim’de Türkiye’de ağırlayacağı Sırbistan karşılaşmaları naklen yayınlanacak.
NBA’de Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasında oynanan final serisinin tüm maçlarının heyecanı da TV+’ta yaşanıyor.
İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga mücadeleleri de TV+’ta seyirciyle buluşacak. Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City’nin maçlarının yanı sıra ligde zirveyi yakından ilgilendiren Mercyside derbisinde lider Everton ile Liverpool 17 Ekim’de karşılaşacak. Ayrıca aynı gün Manchester City - Arsenal ve 24 Ekim’deki Manchester United - Chelsea mücadeleleri de naklen yayınlanacak. Bundesliga ise her cumadan pazara S Sport2 ile TV+ 78. kanalda futbolseverlerle buluşacak.
23-25 Ekim’de Portekiz, 31 Ekim-1 Kasım’da İtalya’da ve 13-15 Kasım tarihlerindeki İstanbul’da gerçekleşecek Türkiye GP’sini de motorsporları tutkunları TV+’tan izleyecek.
TV+ 79. ve 80. kanallarında yer alan Eurosport’tan canlı olarak yayınlanan Roland Garros’ta yarın tek kadınlarda yarı finaller, cuma günü de tek erkeklerde finale çıkacak isimler belli olacak.
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