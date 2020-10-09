A Milli Takım, son antrenmanını yaptı, Güneş: Hazırız!
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 11 Ekim’de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Almanya’daki son antrenmanını yaptı.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 11 Ekim’de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Almanya’daki son antrenmanını yaptı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde BELKAW-Arena’da saat 16.30’da (TSİ 17.30) gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasına geçildi. Farklı oyunların oynandığı bu çalışma esnasında A Milli takım futbolcuları arasında neşeli anlar yaşandı. Son bölümde ise Rusya maçının taktiğine dönük uygulamalar yapıldı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Rusya maçına hazır olduklarını belirterek, "Rakibimizi yenmek istiyoruz. Grupta her sonuç alınabilir" dedi.
A Milli Takım kafilesi yarın 11.00’de (TSİ 12.00) Almanya’nın Köln kentinden Rusya’nın başkenti Moskova’ya yolculuk edecek.
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