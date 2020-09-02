ABD Açık'ta Zverev ve Kvitova üçüncü turda
ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gününde ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi.
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve tek kadınların 6 numaralı seribaşı Petra Kvitova üçüncü tura yükseldi.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gününde ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi.
Alman tenisçi Zverev, 2 saat 55 dakikada tamamlanan maçta ABD'li Brandon Nakashima'yı 7-5, 6-7, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü tura kaldı. Zverev, üçüncü turda Fransız Adrian Mannarino ile ABD'li Jack Sock arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.
Tek kadınlarda ise iki kez grand slam şampiyonluğu yaşayan Çek raket Petra Kvitova, Ukraynalı Kateryna Kozlova'yı bir saat 41 dakika süren mücadelede 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı. Kvitova, üçüncü turda ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.
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