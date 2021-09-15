Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: "Düzeltmemiz gereken birçok şey var"

15 Eylül 2021 Çarşamba, 08:00

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takım olarak toparlanmaları gerektiğini söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Montella, beklentileri karşılamaktan uzak olduklarını vurguladı.

Yoğun şekilde çalışma yapacaklarını anlatan Montella, "Bir an önce takım olmamız lazım. Biz son maçımızda (VavaCars Fatih Karagümrük) yapmamamız gereken bütün hataları yaptık. Akıllı bir insan bunları görür ve üzerine çalışırsa, hızlıca toparlayabilir. Bizim de hedefimiz bu." dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü iç sahada Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçı kazanmak için her şeyi yapacaklarını aktaran Montella, "Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Uzun bir maraton olarak bakmamız lazım olaya. Biz takım olarak iyi olursak, zaten Balotelli ve Belhanda'nın performansı da iyi olur. Biz onları öyle bir noktaya getireceğiz ki istediğimiz performansı vermek zorunda kalacaklar. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.