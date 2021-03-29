Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, Muhammed Salah'ın 2 gol attığı maçta Komorlar'ı 4-0 yendi

29 Mart 2021 Pazartesi, 21:16

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın iki gol attığı maçta konuk ettiği Komorlar'ı 4-0 mağlup etti.

Elemelerde G Grubu'nda oynanan karşılaşmada, Mısır, Uluslararası Kahire Stadı'nda Komorlar'ı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Mısır, ilk 25 dakikada bulduğu gollerle rakibini farklı yendi.

15. dakikada Muhammed Elneny, 17. dakikada Muhammed Şerif, 21. ve 25. dakikalarda Muhammed Salah'ın golleriyle Mısır, Komorlar'ı 4-0'lık skorla geçti.

Bu sonuçla grubu 12 puanla tamamlayan Mısır lider, 9 puanlı Komorlar ise ikinci olarak finallere kaldı.



