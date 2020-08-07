Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır hakkında çıkan transfer dedikodularına son noktayı koydu.
Transferin gözde takımı olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın geleceği merak ediliyor. Adı İngiliz kulüpleriyle anılan genç file bekçisinin 20 milyon avro karşılığında Sheffield United'a transfer olduğu iddia edilmişti.
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcusunun hakkında çıkan transfer iddiaları üzerine haberlerin Trabzonspor'u yıpratmak amacıyla yapıldığını belirterek "Ne yönetimime ne Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var" açıklamasında bulunarak transfer dedikodularına son verdi.
"İNSAN GİDERKEN VEDA EDER"
Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan ile az önce konuştum, 'Evladım İngiltere'ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister' dedim. O da bana başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız' dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz" dedi
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