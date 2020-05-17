Ahmet Nur Çebi'den mesaj var
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi teşekkür mesajı yayımladı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.
Çebi'nin imzasıyla Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında şu ifadeler yer aldı: "COVID-19 tarama testimin pozitif sonuç vermesinin ardından hazırladıkları anlamlı videoyla bana büyük bir moral veren BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları’nın değerli öğrencileri ile sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarımıza şükranlarımı sunarım."
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