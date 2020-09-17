Alanyaspor’un UEFA Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Rosenborg oldu.

İHA
17 Eylül 2020 Perşembe, 17:37
Alanyaspor’un UEFA Ligi’ndeki rakibi belli oldu
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Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Rosenborg oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Ventspils’i 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg, Alanyaspor’un rakibi oldu. Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak.


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