Alanyaspor’un UEFA Ligi’ndeki rakibi belli oldu

17 Eylül 2020 Perşembe, 17:37

Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Rosenborg oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Ventspils’i 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg, Alanyaspor’un rakibi oldu. Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak.



