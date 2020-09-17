Alanyaspor’un UEFA Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Rosenborg oldu.
Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Rosenborg oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Ventspils’i 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg, Alanyaspor’un rakibi oldu. Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak.
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