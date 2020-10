Ali Koç: Fenerbahçe şampiyon tuzağına düşmeyeceğiz

24 Ekim 2020 Cumartesi, 13:29

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

FB TV'nin artık Youtube'da hayata devam edeceğini belirterek sözlerine başlayan Koç, "2-3 sene içinde olur 5 sene içinde olur. Er ya da geç Youtube üzerine geçmek zorundayız. FBTV’nin kulübe maliyetleri çok yüksek. Youtube yayınları kulübe gelir getirmeye başladı. 'FBTV kapanıyor mu?' diye düşünmeyin. Youtube üzerinde yapacağız. Bir gerçeği dile getirmek istedim. FBTV’deki çalışanlar işlerine devam edecek. Kulübe maliyetleri azalacak ve küçülmek zorundayız. Youtube'da aylık 500-600 bin TL gelir elde etmeye başladık" dedi.

Kenan Evren Lisesi arazisini alacaklarını kaydeden Koç, "Kenan Evren Lisesi arazisini alacağız. 1-2 sene içinde kulübümüze gelir getirecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Siz üyelerimizin de değerli görüşlerini bekliyoruz. Eski başkanımız Aziz Yıldırım’a, Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu'nun çok güzel işler yaptığını da ifade eden Koç, "Emre Belözoğlu çok güzel işler yaptı. Burhan Bey de biraz önce maliyetlerin ne kadar düştüğünü açıkladı. Aynı zamanda döviz borçlarını TL’ye çevirirken bunu güzel zamanda yakaladık" açıklamasını yaptı.

"TRANSFER YAPMAKLA HER ŞEY BİTMİYOR"

Yönetim yapacağını yaptı. Sorumluluk teknik adamın diye algı var. Böyle bir şey yok. Transfer yapmakla her şey bitmiyor. Doğru bir ortamı yaratmak lazım. İşimiz bitmiyor. Yönetimin ödemelerini yapabilmesi, iklimi sağlayabilmemiz lazım. Buradaki en önemli şey aile olabilmek, birlik ve beraberlik içinde olabilmektir" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE SEZON ÖNCESİ HEP ŞAMPİYON İLAN EDİLİR"

Fenerbahçe'nin sezon öncesi hep şampiyon ilan edildiğini belirten Koç, "Fenerbahçe sezon öncesi hep şampiyon ilan edilir. Hep aynı senaryo ve kişiler yapar bunları. Bunlar bize zarar vermektedir. Ne transfer ile ne de 5 maçla şampiyon olunur, bu uzun maratondur. Bu köprünü altından çok sular akacak. Fenerbahçe federasyonu vs. Utanmadan sıkılmadan bunu söylüyorlar. Futbola katkısı olmayan bazı medya mensuplarının ekranlarda böğürerek Fenerbahçe şampiyon yapılacak diyorlar. Futbolda rekabet her sene artıyor. Fenerbahçe geçen sene de iyi başladı 7. Sırada bitirdi. Tuzaklara düşmeyelim, diri olalım beraber olalım" dedi.

Açıklamalarına devam eden koç, "Bu sadece Fenerbahçe futbol takımına değil; Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk futboluna, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yapılmış bir saldırıdır. Bu emellerine ulaşsalardı, orada can kayıpları olsaydı yine bu şekilde mi davranılacaktı? Bu devletimizin ayıbıdır, her bir Fenerbahçe taraftarı rahatsız ve bu şekilde düşünmektedir. Türkiye istese bunun derinine iner. Her türlü imkana sahiptir. Yetkililerden rica ediyoruz bu konu en kısa sürede aydınlatılmadır. Aydınlatılmaması da en büyük ayıptır" diye konuştu.

"19 AĞUSTOS’TA BU KARARA İTİRAZ ETTİK"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Bu kanayan bir yara. 5.5 yılı buldu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığın karar verildi. Biz de 19 Ağustos’ta bu karara itiraz ettik. Bu faillerin bulunması ve en ağır şekilde cezalandırması içim takipçisiyiz" dedi.