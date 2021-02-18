Almak isteyen 150 milyon poundu hazırlasın!
Tottenham Hotspur'un yıldızı Harry Kane için Manchester United ve Manchester City'nin devrede olduğu iddia edildi. Ancak onu almak isteyen İngiliz transfer rekorunu kırmak zorunda. Tottenham, oyuncunun satışından 150 milyon Pound'dan az bir rakamı kabul etmeyecek.
İngiltere medyasında çıkan haberlere göre Tottenham Hotspur, Harry Kane için en az 150 milyon Pound'luk bir rakam isteyecek. Bu da İngiltere rekoru olacak.
27 yaşındaki oyuncu kariyerinin zirvesine çıkarken; bu sezon 21 gol kaydetti. Performansıyla da dikkat çeken oyuncunun ismi transferde Manchester United ve Manchester City ile anılmaya başlandı. Ancak Tottenham Başkanı Daniel Levy'yi ikna etmek kolay olmayacak. Talipliler, astronomik bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalacak.
Kane 150 milyon veya daha üzeri bir bedelle takımdan ayrılırsa, İngiltere rekorunu kırmasının yanı sıra Neymar ve Kylian Mbappe'nin ardından tarihin en pahalı ismi olacak.
Kane, Tottenham'dan haftalık 200 bin Pound alıyor ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tottenham oyuncusunun satılık olmadığını açıklasa da yeni stadı için kredi almak yerine oyuncu satarak kaynak elde etmek istiyor. Bunun için de en pahalı oyuncusu Harry Kane'i satabileceği yorumları yapılıyor.
Bu arada en büyük taliplilerden Manchester City'de Kun Aguero Haziran ayında 33 yaşına girecek, bu sezon ise sakatlık ve hastalıklardan dolayı takımını çoğu maçlarda yalnız bıraktı.
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