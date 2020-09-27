Almanya Futbol Federasyonu: 2018'de Mesut Özil'e yapılanlar yanlıştı
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, 2018 yılında Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraflar için yapılan eleştirileri hata olarak kabul etti.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, 2018 yılında Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraflar için yapılan eleştirileri hata olarak kabul etti. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarının yayınlanması sonrası Almanya'da eleştirilen Mesut Özil'e yapılanlar için Curtius, "Yapılanlar yanlıştı" dedi.
Curtius, Berlin'deki Almanya Uyum Vakfı'nda Türk gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Mesut Özil ile ilgili 2 yıl önce yaşananların tekrar gündeme getirilmesinden rahatsızlık duymadığını belirterek, kendisinin Mesut Özil'e hayranlık duyduğunu aktardı.
Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına sebep olan nedenlerden dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu söyleyen Curtius, "Federasyon olarak Mesut'a destek olmalıydık ve ona arka çıkmayı ihmal ettiğimizi de açık bir şekilde söylemeliyim" dedi.
Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından yayımlanan fotoğraflardan sonra Almanya'da yapılan eleştiriler için, "Ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim" açıklamasında bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
Video Haberler
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri böyle yok etti
- Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi
- 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar
- Sahibine kavuşan köpeğin büyük sevinci
- Rezaletin görüntüleri! Kalabalığa bile aldırış etmediler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
- Beşiktaş'ta korku dolu anlar!
- Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi
- Kargo şirketinin aracıyla böyle görüntülendi!
- Salgında okey oynamanın bedeli ağır oldu!
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor