Almanya Futbol Federasyonundan Löw kararı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya Futbol Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw ile devam etme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2020 Pazartesi, 22:51
Almanya Futbol Federasyonundan Löw kararı
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DFB’den yapılan yazılı açıklamada, DFB Başkanlık Kurulunun bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktör Joachim Löw ile kayıtsız şartsız devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

2021 Avrupa Şampiyonası yolunda mili takımın önemli hedeflere ulaştığı ifade edilen açıklamada, "DFB Başkanlığı’nın Joachim Löw'e güveni devam etmektedir." ifadesi kullandı.



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