Almanya maçı öncesi Benzema sakatlandı
Fransa Benzema'nın sakatlığı ile sarsılırken, Real'li golcünün Almanya maçına yetişmesi için çalışılıyor.
EURO 2020 öncesi Fransa, son hazırlık maçında sahasında Bulgaristan ile karşılaştı.
Fransa, 6 yıl aranın ardından tekrar milli formaya kavuşan Benzema'nın sakatlığı ile sarsıldı.
Karşılaşmanın 37. dakikasında Ivan Turitsov ile ikili mücadeleye giren Benzema aldığı darbe sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ancak Fransa'nın korktuğu başına gelmedi.
Deschamps, Benzema'nın sakatlığıyla ilgili, "Sol dizinin üstüne bir darbe aldı ve o bölgede sertleşme hissetti, bu yüzden risk almadık" ifadelerini kullanmıştı.
Yıldız oyuncunun tedavisinin 2-3 gün süreceği ve ardından idmanlara başlayacağı yazıldı. Benzema'nın Almanya maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
Fransa, F Grubu'nda ilk maçını 15 Haziran'da Almanya ile oynayacak.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker kararını sosyal medyada duyurdu
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- Erdoğan'dan, 'Sedat Peker' açıklaması
- 'Demirören'in tüm mallarına el koyun'
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- Toklu hakkında çarpıcı iddia: Patronun doğum gününde
- Fatih Altaylı'dan olay 'Veyis Ateş' açıklaması!
- Soylu ile Kurtulmuş arasında 'Sedat Peker' iddiası
- Soylu; işine bak, Peker; emrin olur ağabey dedi
- Özgür Özel'den çarpıcı Süleyman Soylu konuşması