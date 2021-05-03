Altay'a Mustafa Denizli geldi, bayraklar sandıktan çıktı
Mustafa Denizli'nin Altay'da göreve getirilmesiyle şampiyonluk havasına giren taraftarlar, İzmir'in sokak ve caddelerini bayraklarla süsledi.
TFF 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala Play-Off'u garantileyen Altay'da teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'nin getirilmesiyle şampiyonluk havasına giren taraftarlar, İzmir'in sokak ve caddelerini bayraklarla süsledi. Konak ilçesinin Alsancak semti başta olmak üzere Karabağlar, Gaziemir, Bozyaka, Bornova, Balçova, Çimentepe, Eskiizmir, Kahramanlar, Çamdibi, Levent gibi pek çok mahalle ve ilçeyi dev bayraklarla donatan taraftarlar, kenti siyah-beyaz renklere boyadı.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir stadyumlara giremeyen taraftarlar, ayrı kaldıkları siyah-beyazlı takımı motive etmek için kolları sıvadı. Hazırlanan bayraklarda, "Altay Alsancak Stadı ve Süper Lig'e geri dönüyoruz" mesajları verildi. Yeni sezonda takımlarını Süper Lig'de görmek isteyen Altaylılar, pek çok futbolsever gibi sınırlı sayıda da olsa Play-Off müsabakalarında stadyumlara seyirci alınması yönünde bir karar çıkarılmasını ümit ediyor.
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