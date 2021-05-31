Altay'ın ikinci planı Mert Nobre!
18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay'da teknik direktörlüğe devam edip etmeme kararı Mustafa Denizli'ye bırakıldı. Denizli, teknik direktörlüğü bırakırsa görevi Nobre devralacak.
Geçen sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre, ilk 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldıktan sonra kasım ayında Başkent temsilcisiyle yollarını ayırmıştı.
Altay'da normal sezonun bitimine 2 hafta kala Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak göreve başlayan 40 yaşındaki Brezilya asıllı Türk çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekibin 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu. Daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Akhisarspor ve Hatayspor'da görev yapan Mert Nobre, Hatay temsilcisiyle de önceki sezon şampiyon olarak takımın Süper Lig'e yükselme başarısına ortak olmuştu.
KALECİ CİHAN UZATTI
Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan 29 yaşındaki file bekçisi son 2 sezonda İzmir ekibinde görev aldı. Her iki sezona da yedek kaleci olarak başlayan Cihan, ligin ilerleyen haftalarında eldivenleri eline geçirdi. İzmir ekibinde son olarak devre arasında transfer edilen Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak, Cihan'dan formayı kapmayı başaramadı. Altay'da sol kanat Erhan Çelenk'in de mukavelesi yenilenmişti.
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