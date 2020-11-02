Antalyaspor-Fenerbahçe karşı karşıya

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya'da karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 19:08
Antalyaspor-Fenerbahçe karşı karşıya
Abone Ol google-news

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya'da karşı karşıya geliyor.

Antalya'daki maç ılık bir havada oynanacak.

HAKEM: Barış Şimşek

ANTALYASPOR: Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Bünyamin, NUri, Gökdeniz, Podolski, Orgil, Jahovic.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler