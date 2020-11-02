Antalyaspor-Fenerbahçe karşı karşıya
Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya'da karşı karşıya geliyor.
Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya'da karşı karşıya geliyor.
Antalya'daki maç ılık bir havada oynanacak.
HAKEM: Barış Şimşek
ANTALYASPOR: Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Bünyamin, NUri, Gökdeniz, Podolski, Orgil, Jahovic.
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.
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