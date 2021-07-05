Antalyaspor, Güray Vural'ı transfer etti
Antalyaspor, sol bek Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Gaziantep formasıyla toplamda 34 karşılaşmaya çıkan ve 5 asist katkısı sağlayan Güray Vural'ı transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Güray Vural
Kulübümüz Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Hoş Geldin Güray Vural— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 5, 2021
Kulübümüz Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/U8ETuesYrD
Güray Vural, daha önce Denizli, Akhisar, Trabzon ve Kayseri formalarını da giydi.
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