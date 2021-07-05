Antalyaspor, Güray Vural'ı transfer etti

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:24

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Gaziantep formasıyla toplamda 34 karşılaşmaya çıkan ve 5 asist katkısı sağlayan Güray Vural'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Güray Vural

Kulübümüz Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hoş Geldin Güray Vural



Kulübümüz Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/U8ETuesYrD — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 5, 2021

Güray Vural, daha önce Denizli, Akhisar, Trabzon ve Kayseri formalarını da giydi.