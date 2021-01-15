Antalyaspor ile Trabzonspor Süper Lig’de 49. randevuda, muhtemel 11'ler

15 Ocak 2021 Cuma, 15:00

Süper Lig’in son iki haftasını galibiyetle kapatan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor’u deplasmanda 3-0’la geçerek kupada çeyrek finale yükselen FT Antalyaspor’da yüzler gülüyor. Ligde geride kalan 18 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunan kırmızı-beyazlılar, 24 puanla 9. sırada yer alıyor. İç sahadaki başarısını Trabzonspor karşısında da sürdürmek isteyen güney ekibinde tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Yarın saat 19.00’da Antalya Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Erkan Özdamar, Ceyhun Sesigüzel ve Erdinç Sezertam hakem üçlüsü yönetecek.

Antalyaspor ile Trabzonspor, bugüne kadar toplamda 68 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 13 galibiyet, 15 beraberlik ve 40 yenilgi aldı. Süper Lig’de oynanan 48 maçta ise Antalyaspor 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.

Geçen sezon Antalyaspor sahasında rakibine 3-1 yenilmiş, deplasmanda ise 2-2 berabere kalmıştı.

SAKATLAR VE MUHTEMEL 11

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Podolski, Veysel Sarı, Serdar Gürler, Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Antalyaspor’un Trabzonspor karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor:

"Boffin, Naldo, Kudriashov, Fredy, Amilton, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Eren Albayrak, Orgill, Doğukan Sinik"