Antalyaspor’da Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor’un teknik direktörlük görevine getirdiği Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı.

DHA
11 Kasım 2020 Çarşamba, 19:47
Antalyaspor’da Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı
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FRAPORT TAV Antalyaspor’un teknik direktörlük görevine getirdiği Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un bugün 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına gerçekleştirdi. Ersun Yanal, bu akşam kulüp tesislerinde yapılan çalışmada takımın başında yer aldı.



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