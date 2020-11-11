Antalyaspor’da Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı
Antalyaspor’un teknik direktörlük görevine getirdiği Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı.
FRAPORT TAV Antalyaspor’un teknik direktörlük görevine getirdiği Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un bugün 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ersun Yanal, takımla ilk antrenmanına gerçekleştirdi. Ersun Yanal, bu akşam kulüp tesislerinde yapılan çalışmada takımın başında yer aldı.
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