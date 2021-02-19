Arda Turan: Biz saha içine bakıyoruz!
Galatasaray Kaptanı Arda Turan kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulunuyor.
Elimizden geleni yapıp, mücadele edip yarın liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Yarın bizim için başka bir final. Galatasaray takımı olarak çok güzel bir aile olduk. Oynayanı, oynamayanı, kimse kendini as ya da yedek olarak hissetmiyor. Bu bizim için çok önemliydi.Takım ve kulüp olarak saha içine bakıyoruz. Bizim işimiz burası. Biz saha içerisindeki gücümüzün farkındayız. Rakiplerimizi de bu şekilde yeneceğimize inanıyoruz.
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