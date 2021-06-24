Arif Kızılyalın: "Seçimde gündem Aziz Yıldırım'ın sözleri olacaktır"

24 Haziran 2021 Perşembe, 15:10

Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Arif Kızılyalın, Aziz Yıldırım'ın bugün düzenlediği basın toplantısını ve 25-26 Haziran'da Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimini Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.

Fenerbahçe TV'nin Aziz Yıldırım'ın konuşmasının tamamını yayınlamasına dikkat çeken Arif Kızılyalın, yarın ve cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimlerde Yıldırım'ın sözlerinin gündemi belirleyeceğini ifade etti:

"SEÇİM KONUŞMASININ RÖVANŞINI ALMAK İSTEDİ"

"Beklenenden sert bir basın toplantısı oldu. Süre olarak iki saati aştı. Açıkçası Fenerbahçe camiasının çok konuşacağı sözler kullandı. Öncellikle Fenerbahçe’nin mevcut başkanı Ali Koç’u ve ekibini kutluyorum. Hiçbir kulüp başkanı, şu Türkiye ikliminde kendisi hakkında bu kadar ağır konuşan önceki başkanın basın toplantısını saniye kesmeden yayınlamazdı. Basın toplantısı başladı Fenerbahçe TV yayına geçti. Basın toplantısı sona erdi Fenerbahçe TV yayındaydı.

Bu bağlamda Ali Koç’u kutlarım. Ancak Aziz Yıldırım lafları da yenilecek yutulacak cinsten değildi. Sandığım kadarıyla üç sene önceki seçim konuşmasının rövanşını almak istedi Aziz Yıldırım. Biliyorsunuz son seçimde Aziz Yıldırım, Ali Koç ile ciddi bir yarış içerisine girmiş fakat farklı kaybetmişti. O günlerde yapılan açıklamalarda Ali Koç’un, Aziz Yıldırım’ın bıraktığı borca, enkaz yüküne ve kulübün kötü yönetildiğine ilişkin dozajı biraz aşan açıklamaları vardı.

Aziz Yıldırım biraz da küstüğü için camiaya açıklama yapmadı. Üç sene sonra Fenerbahçe Kongresi öncesinde yanıt verdi. Cuma ve cumartesi yapılacak seçimlere yapılan eleştiriler damgasını vuracaktır."

"SADECE FENERBAHÇE'NİN SORUNU DEĞİL"

"Bir spor yorumcusu olarak Aziz Yıldırım’ın ağır eleştirilerini tebrik etme lüksüm yok. Ancak bir cümlesini tebrik ediyorum. ‘Fenerbahçe kulübünü kimse satamaz’. Bu sadece Fenerbahçe’nin sorunu değil, Beşiktaş’ın da Galatasaray’ın da Trabzonspor’un da sorunu. Süper Lig’de bazı takımlar satıldı ve sahipli takımlar. Ama burada Aziz Yıldırım, bir gazetecinin sorusu üzerine, ‘Üçte iki çoğunluk gerekiyor. 28 bin kulüp üyemizin hiçbiri de Fenerbahçe’nin satılmasına izin vermez.’ dedi."

"FARKLI YENİLGİ BUGÜNKÜ KONUŞMAYA NEDEN OLDU"

"Üç sene önceki seçimde Aziz Yıldırım bu kadar farklı yenilmeyi beklemiyordu. 20 senelik hizmet süresinde tesis ve başarı anlamında büyük katkılar sağladı. 3-5 bin oyla kaybetse bugün bu açıklamayı da yapmazdı. Ama o günkü farklı yenilgi, bugünkü açıklamalara neden oldu diye düşünüyorum. Elbette Ali Koç ve ekibi geriye dönük eleştirileri dile getirecek. ‘300-400 milyon borç, enkaz bıraktılar, haciz geliyor.’ bunları söyleyecek.

Aziz Yıldırım’ı kızdıran başka bir mesele var. Ali Koç’un etrafındaki bir grubun sürekli olarak Aziz Yıldırım’ı eleştirmesi. Sanıyorum bu da Aziz Yıldırım’ın moralini bozdu ve sert bir eleştiri yapmasına neden oldu. Kaldı ki üç yıldır da eski başkan Aziz Yıldırım’ı eleştiren ciddi bir kesim var. Sanıyorum Fenerbahçeli bazı yöneticilerin de konuştukları Aziz Yıldırım’ın kalbini kırmış gibi gözüküyor."

"DESTEK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"Bugün toplantıda Aziz Yıldırım’ın çalışma arkadaşları vardı. Uzun yıllar kader ortaklığı yaptığı isimler. Bu isimlerin destek vermesi çok önemliydi. Anladığım kadarıyla yine seçimlerde kulüp üyeliğinden çıkarılıp çıkarılmayacağı oylanacak Nihat Özdemir’in de grubu destek verdi Aziz Yıldırım’a.

Fenerbahçe’nin küskünleri, Fenerbaçe’deki son üç senedeki gidişattan yani şampiyonluk gelmedi, basketbolda düşüş yaşandı, borç arttı, altı teknik direktör değişti, iki sportif direktör değişti, 52 oyuncu geldi diye eleştiri getiren grup da bugünkü toplantıda aday olursa Aziz Yıldırım’ı oy veririz derler. En önemli ifadesi, ‘Ben aday olmayacağım.’ lafıydı.

"ÖNEMLİ OLAN BARIŞIN VE HUZURUN SAĞLANMASI"

"Fenerbahçe’nin tüzüğü gereği kongre iki gün yapılıyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için bir gün öne çekildi. Cuma günü konuşmalar yapılacak. Mesela Aziz Yıldırım’ın gündeme getirdiği 'Kadıköy artık çıkılmaz değil.' Galatasaray’a 20 küsür sene sonra, Trabzonspor’a 25 sene sonra, Beşiktaş’a 15 sene sonra yenildi gibi Fenerbahçe Futbol Takımı’nın sportif durumuna ilişkin yorumlar olur. Çünkü Fenerbahçe üyeleri çok sıkı taraftar aslında.

Onun dışında 52 oyuncunun bonservis bedellerinin şeffaf açıklanmaması gündem yaratacaktır. Aziz Yıldırım çok önemli bir iddia attı, ‘Marsilya ve Galatasaray 4.5 milyon Avro teklif bitti biz 11 milyona aldık.’ diye. Bu da Fenerbahçe yönetiminin başını ağrıtacak. En ciddi sözü de ‘Basketbolu AŞ yapın, Obradovic’i getirelim. Şampiyon yapalım.’ oldu. Aziz Yıldırım hiçbir zaman boş konuşmaz.

Uzun yıllardır tanıyan biriyim. Obradovic ile bir dirsek teması olmasa bu teklifi getirmezdi. Umuyorum yarın ve öbür gün kavga ortamı olmaz. Ali Koç’un seçilmeme ihtimali yok. Ama umuyorum gerginlik olmaz. Yarınki konuşmalarda da Ali Koç’un da kalbini kırarsa Fenerbahçe camiasının kaybı olur. Fenerbahçe orta noktayı bulmalı.

Aziz Yıldırım’ın ‘Seni affetmeyeceğim’ diye ifadesi var Ali Koç’a yönelik. Buna belli ölçüde Ali Koç’un yanıt vereceğini düşünüyorum ancak üç sene önceki agresif çizgiye ulaşmaz. Aziz Yıldırım da Ali Koç da çok önemli Fenerbahçelidir. Önemli olan barışın ve huzurun sağlanmasıdır."