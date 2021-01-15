Arsenal Teknin Direktörü Arteta'dan Mesut cevabı: Daha bitmedi
Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olarak görülen Mesut Özil ile ilgili Arsenal menajeri Aretata da soruları yanıtladı.
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in Türkiye'ye gitmek üzere olduğu iddialarının ortasında oyuncunun geleceği hakkında görüşlerini aktardı.
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Arsenal için tek bir dakika bile oynamadı ve mevcut transfer penceresinde, Fenerbahçe'ye katılıp Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, 'Mesut, Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın' demişti.
Arteta ise kendisine bu konunun sorulması üzerine, "Mesut'un ne kadar yakın olduğunu bilmiyorum. Kulüp hala bu konu hakkında görüşmeler yapmaya devam ediyor. Somut bir durum yok" dedi.
Premier Lig'deki son maçında Crystal Palace ile 0-0 berabere kalan Arsenal, 24 puanla 11. sırada kendine yer buldu.
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