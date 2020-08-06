AS Roma artık İtalyanların değil
İtalyan futbol devi Roma 591 milyon Avro’ya satıldı.
Video Haberler
- Yurttaş Bize kızıyorlar deyip kaymakama şikayet etti
- Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu
- Aniden şişiyor... Tıp dünyasını şaşkına çevirdi
- Pınar Gültekin'in babası Erdoğan'a seslendi
- Haliç'ten ceset çıktı
- Trafikte böyle görüntülendi, 1228 lira ceza kesildi!
- Başkent'te Hannibal koca dehşeti
- Akşener ile Kıbrıs gazisi arasında dikkat çeken diyalog!
- Nesli tükendiği biliniyordu, Anadolu Parsı görüntülendi
- Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi!