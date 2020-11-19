Atletizmde 65. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu iptal edildi
İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 65. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 65. Ömer Besim Koşalay Kır Koşusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan koşu, Kovid-19 salgını için alınan önlemlerden dolayı yapılamayacak.
"Kırmızı Eşofman Koşusu" adıyla da bilinen organizasyona bu yıl 100'ün üzerinde katılım bekleniyordu.
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