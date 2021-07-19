Aytemiz Alanyaspor, Miha Mevlja'yı renklerine bağladı
Aytemiz Alanyaspor, Miha Mevlja'ı transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Miha Mevlja'yı tranfer ettiğini duyurdu.
Miha Mevlja, geçtiğimiz sezon Rusya ekibi FK Rostov'da forma giydi.
Aytemiz Alanyaspor, Miha Mevlja'nın trasferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
Miha Mevlja Alanyaspor'umuzda pic.twitter.com/HaB1WtRRGJ— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 19, 2021
Video Haberler
- Ünlü tatil beldesinde skandal görüntüler!
- Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki...
- Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı
- Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- Yaralı sürücü: ‘O videoyu bana da gönder’
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- Otobanda korku dolu anlar! Faciadan dönüldü
- Japonya’yı vuran sel ve heyelan felaketinde 18 kişi öldü
- Kaçan boğa, kendisini kovalayan kişiyi böyle yere serdi
- Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- A101 işçisi bozuk ürünler hakkında Cumhuriyet’e konuştu
- Cumhur İttifakı'nda büyük erime!
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- ‘Artık susmak yok’ diyen hâkim
- Afganistan ve Taliban anlaştı
- BÜ'nün rektör vekiline 'Candan' tepkisi
- Cami kürsüleri bu kafaya emanet!
- 'Erken seçim sinyali veriyor'
- Çin'de yeni virüs paniği
- Mackinac Köprüsü'ne bomba koyulduğu iddia edildi