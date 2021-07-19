Aytemiz Alanyaspor, Miha Mevlja'yı renklerine bağladı

Aytemiz Alanyaspor, Miha Mevlja'ı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:10
Aytemiz Alanyaspor, Miha Mevlja'yı renklerine bağladı
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Miha Mevlja'yı tranfer ettiğini duyurdu.

Miha Mevlja, geçtiğimiz sezon Rusya ekibi FK Rostov'da forma giydi.

Aytemiz Alanyaspor, Miha Mevlja'nın trasferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:

 


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