Aytemiz Alanyaspor topbaşı yaptı
Alanyaspor, 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına bu akşam saat 20.00’da Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan antrenmanla başladı.
Aytemiz Alanyaspor aşırı sıcağa karşın yeni sezon hazırlıkları için kulüp tesislerinde topbaşı yaptı.
Aytemiz Alanyaspor, 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına bu akşam saat 20.00’da Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, doğum günü olan futbolcu Mustafa Pektemek için pasta kesilerek kutlama yapıldı. Turuncu yeşilliler kutlamanın ardından antrenmana başladı.
Teknik direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Alanyaspor daha sonra dar alanda pas ve yön değiştirme çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Alanyaspor takımı çalışmalarına yarın saat 20.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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