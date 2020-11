Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Emre Sakçı’yı kabul etti

20 Kasım 2020 Cuma, 13:52

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli yüzücü Emre Sakçı’yı kabul etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "İnşallah dünya rekoruna da yakın olduğuna inanıyorum. Biz hedeflerimizi hep yukarıya koyacağız ve eminim ki bunları da başaracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi’nde rekorlara imza atan milli yüzücü Emre Sakçı’yı Başkent’teki genel merkez binasında kabul etti.



"YÜZME TARİHİNDE İLKLERİ YAŞIYORUZ"

Milli yüzücü Emre Sakçı’yı ağırlamaktan mutlu olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Tabi Emre bizlere hakikaten bir gururu yaşattı. Tüm milletimizin yüzünü güldürdü. Budapeşte’deki şampiyonadan, uluslararası yüzme liginden müthiş rekorlarla döndü ve bu rekorlar hakikaten ülkemiz adına sporcularımız adına pek çok anlamda ilki yaşatması açısından hem çok sevindirici hem de yarınlarımız adına ümit verici. Tabi Emre, bundan sonraki süreçte yine büyük bir inançla, büyük bir motivasyonla olimpiyatlar için hazırlanacak. Biliyorsunuz yüzme tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Yüzmedeki bu anlamda alınan 6 kota bizlere bu anlamda hem sevinci hem de az önce söylediğim gibi yarınlarımız adına büyük bir umudu yaşatıyor ve inşallah Tokyo’dan da madalya ile döneceğimize inancımız tam. Yüzme tarihinde özellikle son birkaç yılda büyük başarıları yakalıyoruz sporcularımızla. Biliyorsunuz Emre’nin 3 Avrupa rekoru var. İnşallah Dünya rekoruna da yakın olduğuna inanıyorum ben. Biz hedeflerimizi hep yukarıya koyacağız ve eminim ki bunları da başaracağız" diye konuştu.

Spora verdikleri değerin karşılığını aldıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz bizim en büyük varlığımız. En büyük umudumuz, inancımız ve inanıyorum ki Emre gibi sporcularımız gençlerimiz için önemli bir ilham kaynağı olacak. Onların yolundan yolundan, onların izinden bu heyecanla gidecek gençlerimiz. Bizlere çok çok daha büyük başarıları el birliği ile yaşatacaklar buna inanıyoruz. Özellikle son iki yılda yüzmeyi yaygınlaştırma noktasında, yüzmenin bir kültür olması ve halkımızın yüzmeye olan ilgisinin arttırılması, bununla birlikte erişiminin kolaylaştırılması noktasında büyük çabalarımız var, gayretlerimiz var. Ben bu bağlamda da bu başarıların da bir tesadüf olmadığını özellikle altını çizmek istiyorum Bu başarılar hamdolsun ki spora verilen önem, sporcuya verilen değer ve bunun meyvesi olarak hamdolsun ki karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.



"YÜZME ÖĞRENMEK İSTEYEN HERKESE BUNU ÖĞRETECEĞİZ"

Yüzme sporuna verdikleri önemin altını çizen Kasapoğlu şunları söyledi:

"Tabi bu ideal uğruna bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine el birliğiyle ekip olarak, takım olarak, çalışma arkadaşlarımızla, federasyonlarımızla. Ben federasyonumuzu da özel olarak tebrik ediyorum. Bura da hakikaten federasyonumuzun, hocalarımızın, teknik ekibin ve bildiğimiz bilmediğimiz pek çok kahramanın emeği var gayreti var. Yine bu emeklerle, gayretlerle inşallah hedefimizi, çitamızı, amaçlarımızı daha da yukarıya taşıyacağız buna inanıyoruz. Biliyorsunuz yüzme en önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. Yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz. Son iki yılda hedefler koyuyoruz. İlk hedefimiz 100 bin idi. Büyük bir şekilde aştık. 2020 hedefimiz 1 milyon idi. Hamdolsun pandemiye rağmen onu da aşacağız. Bu kadar güçlü bir ülkede yüzme öğrenmek isteyen herkese bunu öğreteceğiz. Bu konuda iddialıyız. Biliyorsunuz havuz yatırımlarımız ülkenin dört bir yanında devam ediyor. Şu an 200’ye yakın havuz yatırımızı vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Yine bununla birlikte olimpik havuzlarımız, yarı olimpik havuzlarımız yine ülkemizin dört bir yanında bir yandan yükselmeye devam ediyor. Bir yandan da yenilerini planlıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın kolaylıkla havuzlara erişmesi. Kendini ilerleterek isteyen arkadaşlarımızın da tabi ki hocalarımızla, ekiplerimizle bu anlamdaki hedeflerine yürümesinin desteklenmesi."

Sporu birkaç branştan ibaret görmediklerini yineleyen Bakan Kasapoğlu, "Her branşta açıkçası yetişen sporcular, gençlerimizin bu anlamdaki potansiyeli, yeteneği bizlerin yarınlar adına ok çok daha büyük başarılarla inşallah millet olarak sevineceğimizi, mutluluklarla karşılaşacağımızı bizlere müjdeliyor. Tabi Emre ailesi ile bu yola girdi. Ailesine ben tebriklerimi teşekkürlerimi özellikle vurgulamak istiyorum Bu başarının ardında az önce de söylediğim gibi tanıdığımız, tanımadığımız pek çok kahraman var. Allah onlardan razı olsun. Emre’mizin, bütün değerli sporcularımızın bahtı, yolları açık olsun. Ben bir kez daha kendisini canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı gururu ve mutluluğu dile getiren rekortmen sporcu Emre Sakçı, "Ben herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok unutulmaz ve hayatımızda özel bir yeri olacak 30-35 gün geçirdim. Çok keyifli ve gurur vericiydi. İnişli çıkışlı zor anları olan bir 30-35 gün ve sağ olsun bütün milletimizin desteğini hissettim. Herkes bir şekilde enerjisini bana ulaştırdı. Bu da bize ayrı bir güç verdi hocamla birlikte orada. Allah utandırmadı. Alnımızın akıyla ülkeye döndük. Burada da çok güzel karşılandık. Gerek kulübüm Fenerbahçe olsun, gerek bakanlığımız olsun, gerek Yüzme Federasyonumuz olsun herkes elini taşın altına koyuyor zaten. Çokta güzel bir şekilde karşılandık. Bunlar da alttan gelecek sporculara örnek oluyor. İleri de yaşayacakları bu güzel sevinçleri ve yaşatacakları güzel sevinçleri önceden görmek, onlara örnek olabilmek, alttan gelecek nesilleri desteklemek olacak. Zaten ülke olarak amatör branşlarda özellikle ciddi bir ivmeyi yakalamış durumdayız çok şükür. Güzel bir ivme ile gidiyoruz. Yüzme branşında son birkaç yılda geldiğimiz noktaya bakarsak Avrupa’da ve dünya da ciddi şekilde tabiri caizse parmakla gösterilir konumdayız" ifadelerini kullandı.

Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyleyen Sakçı, "Önümüzde de olimpiyatlar var. İnşallah en iyi şekilde de orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Biliyorum bütün arkadaşlarım aynı gaye içerisinde. Ben bir kez daha sizlere teşekkür etmek istiyorum desteklerinizden dolayı bize olan yardımlarınızdan, inancınızdan ve güveninizden dolayı. Alttan gelecek kardeşlerime de güzel örnek olmaya çalışıyorum. Onlara buradan bir kez daha başarabileceklerini, neler yapabileceklerini bilmelerini ve buna sonsuz inanmalarını istiyorum Zaten destek bir şekilde geliyor görüyorsunuz" değerlendirmesini yaptı.