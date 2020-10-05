Bakasetas’a teklif

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut’un geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’dan öğrencisi Bakasetas için Akdeniz ekibine resmi teklif yaptı.

Hilmi Türkay
05 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00
Bakasetas’a teklif
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Alanyaspor’un 27 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Avro’dan 4 milyon Avro’ya indiği, Fenerbahçe’nin ise bu rakamın yarısı ve takasla oyuncu önerisinde bulunduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübün, bu bölge için birkaç alternatif isimle daha görüştüğü, onlardan olumlu sonuç alamazsa bugün Bakasetas’ı kadrosuna katmak adına teklifini artırabileceği bildirildi.

FORVETE ADEMİ GELDİ

F.Bahçe, Basel’in 24 yaşındaki forveti Kemal Ademi ile anlaştı. Dün akşam İstanbul’a gelen Ademi ile bugün sözleşme imzalanacak. 24 yaşındaki oyuncu geçen sezon 26 maçta 13 gol attı.


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