Bakasetas’a teklif
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut’un geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’dan öğrencisi Bakasetas için Akdeniz ekibine resmi teklif yaptı.
Alanyaspor’un 27 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Avro’dan 4 milyon Avro’ya indiği, Fenerbahçe’nin ise bu rakamın yarısı ve takasla oyuncu önerisinde bulunduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli kulübün, bu bölge için birkaç alternatif isimle daha görüştüğü, onlardan olumlu sonuç alamazsa bugün Bakasetas’ı kadrosuna katmak adına teklifini artırabileceği bildirildi.
FORVETE ADEMİ GELDİ
F.Bahçe, Basel’in 24 yaşındaki forveti Kemal Ademi ile anlaştı. Dün akşam İstanbul’a gelen Ademi ile bugün sözleşme imzalanacak. 24 yaşındaki oyuncu geçen sezon 26 maçta 13 gol attı.
En Çok Okunan Haberler
- MHP'den Mansur Yavaş'a 'ezer geçeriz' tehdidi
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
- RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
Video Haberler
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
- ANFA görevlisinin vekil aracıyla yaralandığı görüntüler
- Ekrem İmamoğlu 'En büyük muhalefet'ini açıkladı
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Tevfik Göksu'yu zora sokacak video
- Çocuklarına şiddet uygulayan baba hakkında yeni gelişme
- Marmaris'te kaydedilen görüntüler tartışma yarattı!
- İstanbul’un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- MHP'den Mansur Yavaş'a 'ezer geçeriz' tehdidi
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
- RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı