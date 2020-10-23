Bakırköy'de mühiş altyapı tesisleri

23 Ekim 2020 Cuma, 10:38

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait BABAOĞLU tesiste yapılan bakım, onarım ve tamir hakkında bilgilendirme yaptı. Müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren Atatürk Spor ve Yaşam Köyü yalnız Bakırköy vatandaşına değil, milli takımlarımıza da hizmet verdiğini söyledi. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü tesisine yapılan yatırım Bakırköy'e değil tüm Türkiye gençliğine yapılan yatırım olduğunu belirtti.

İBB CHP Grup Sözcüsü S.Tarık BALYALI Atatürk Spor ve Yaşam Köyü tesisinden dünya rekortmeni ve Avrupa şampiyonu bu tesisten yetişmesini öğrendiğinden mutlu olduğunu belirtti. Bu tesiste yapılan çalışmalara elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Türk Sporuna katkıları için Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent KERİMOĞLU ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait BABAOĞLU'na teşekkür etti.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nü ziyaret eden Cumhuriyet Gazetesi spor yazarı Arif KIZILYALIN, spora verdiği destek nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait BABAOĞLU'na teşekkür etti.