Bakırköy'de mühiş altyapı tesisleri
İBB CHP Grup Sözcüsü S. Tarık BALYALI İBB ve Bakırköy Belediyesi işbirliği ile birlikte tadilattan geçen Atatürk Spor ve Yaşam Köyü tesisini ziyaret etti
Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait BABAOĞLU tesiste yapılan bakım, onarım ve tamir hakkında bilgilendirme yaptı. Müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren Atatürk Spor ve Yaşam Köyü yalnız Bakırköy vatandaşına değil, milli takımlarımıza da hizmet verdiğini söyledi. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü tesisine yapılan yatırım Bakırköy'e değil tüm Türkiye gençliğine yapılan yatırım olduğunu belirtti.
İBB CHP Grup Sözcüsü S.Tarık BALYALI Atatürk Spor ve Yaşam Köyü tesisinden dünya rekortmeni ve Avrupa şampiyonu bu tesisten yetişmesini öğrendiğinden mutlu olduğunu belirtti. Bu tesiste yapılan çalışmalara elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Türk Sporuna katkıları için Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent KERİMOĞLU ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait BABAOĞLU'na teşekkür etti.
Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nü ziyaret eden Cumhuriyet Gazetesi spor yazarı Arif KIZILYALIN, spora verdiği destek nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait BABAOĞLU'na teşekkür etti.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- Ayhan Bilgen'den Özdağ'a yanıt
- 9 ilde acele kamulaştırma kararı
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- Hakan Şükür'ün babasına istenen ceza belli oldu
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
Video Haberler
- İstanbul’da şiddetin görüntüleri! Tekme, yumruk, bıçak
- Köpeğiyle dolaşan adama saldıran kedi böyle saldırdı
- Kaymakamdan CNN Türk muhabirine şoke eden yanıt
- Kocası tarafından hem aldatıldı hem dayak yedi!
- Korkunç kaza! Minibüs devrildi: 14 yaralı
- Kartal'da dehşet anları!
- TIP dünyasını şaşkına çeviren olay! Boğazından çıktı
- İYİ Partili Türkkan erken seçim için çok net konuştu!
- Genç kadının komşuları tarafından darbedilmesi kamerada
- İzmir'de görüntülendi! Köpekten 'insanlık' dersi
En Çok Okunan Haberler
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
- Ayhan Bilgen'den Özdağ'a yanıt
- 9 ilde acele kamulaştırma kararı
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- Hakan Şükür'ün babasına istenen ceza belli oldu
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim