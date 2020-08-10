Balotelli'den 'Come To Beşiktaş' mesajına yanıt!

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:52

Bresica forması giyen ve Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen Mario Balotelli, sosyal medyadan yaptığı bir yorumla Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.

Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası rotayı forvet transferine çevirmişti. Mario Balotelli'yi gündemine alan Kara Kartal'ın bu transferi bitirmek üzere olduğu iddia edilirken, İtalyan yıldızdan taraftarı heyecanlandıracak bir hamle geldi.

Mario Balotelli siyah beyazlı taraftarların kendisi için hazırladığı pankartın fotoğrafının altına kalp emojisi bıraktı. Bu cevap transferin gerçekleşeceği iddialarını güçlendirdi.