Barcelona'da kriz üstüne kriz! Şimdi de Suarez isyan etti

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 08:47

Barcelona’nın Uruguaylı yıldız golcüsü Luis Suarez, takımda dokunulmazlığı olan isimler arasında kendisinin gösterilmemesine sert çıkış yaptı. Luis Suarez El Pais’e yaptığı açıklamada Koeman ile henüz konuşmadığını ancak eğer gitmesi isteniyorsa bunu sorumlu yönetici kimse kendisine direkt söylenmesini beklediğini belirtti. Yıldız isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başkan takımdan gönderilmemesi kesin olan isimlerden ve diğerleri için bir değişim olacağından söz ediyor. Eğer kulüp gerçekten bunu istiyorsa bu iş için görevlendirilecek kişi kimse direkt benimle görüşse iyi olur. Ben bu kulüp için en iyisinin olmasını istiyorum. Gitmem isteniyorsa bunu bilmeliyim. Karşılıklı güven olduğu sürece ben Barcelona’ya katkı sağlamaya devam etmek istiyorum. Taraftarın ilgisi ve sevgisi bana devam etmem için büyük güç veriyor”