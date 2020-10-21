Okan Buruk: Golleri atamadık
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Oyuna devam eden süreçte ve özellikle 2'nci yarıda üstünlüğümüzü oyuna koyduk. Oyunun genelinde daha üstündük."
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Leipzig karşılaşmasında genel olarak üstün olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, karşılaşmaya gol pozisyonu ile başladıklarını ancak bunu değerlendiremediklerini ifade etti.
Okan Buruk, ilk yarıda 3 net gol pozisyonu bulduklarına işaret ederek, "Maça gol pozisyonu ile başladık. 1-0 öne geçen takım olabilirdik. 2-0'ın ardından 3 tane net gol pozisyonumuz vardı. Oyuna devam eden süreçte ve özellikle 2'nci yarıda oyuna üstünlüğümüzü koyduk. Oyunun genelinde daha üstündük. Rakibimiz öndeki oyuncularıyla pozisyon buldular, daha çok 2'nci yarı oyunu bize bıraktılar. Alışık olduğumuz Leipzig takımı değildi ama karşısında oyunu kabul ettiren bir Başakşehir takımı vardı. Rakibimizi de tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
LEİPZİG TEKNİK DİREKTÖRÜ NAGELSMANN'IN GÖRÜŞLERİ
Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise maçın 2'nci devresinde ilk yarıdaki gibi iyi oynamadıklarını kabul ederek, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Evet 2'nci yarıda durgun taraftık." dedi.
Karşılaşmada 2 gol kaydeden Angelino'yu öven Nagelsmann, oyuncusundan bugün biraz ilerde oynamasını istediğini ve onun da iyi bir futbol sergilediğini belirtti.
Julian Nagelsmann, antrenman ve çalışma olmadan şampiyonluğun gökten inmeyeceğini de vurguladı.
Alman teknik adam, H Grubu'nda oynanan diğer maça da değinerek, Manchester United'ın Paris Saint-Germain'i 2-1 yenmesinin kendisi için sürpriz bir sonuç olmadığını dile getirdi.
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