Başakşehir’de Manchester United hazırlıkları başladı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 15:03

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3’üncü maçında çarşamba günü sahasında Manchester United’i konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 19.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak ve kampa girecek.



