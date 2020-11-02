Başakşehir’de Manchester United hazırlıkları başladı

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3’üncü maçında çarşamba günü sahasında Manchester United’i konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

DHA
02 Kasım 2020 Pazartesi, 15:03
Başakşehir’de Manchester United hazırlıkları başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3’üncü maçında çarşamba günü sahasında Manchester United’i konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 19.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak ve kampa girecek.



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